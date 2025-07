Dazi | Santanchè ‘comprendo preoccupazione agricoltori ma Europa attiva’

In un contesto di crescente tensione commerciale, le parole di Daniela Santanchè offrono una speranza concreta agli agricoltori preoccupati dai dazi. Con fermezza e fiducia nell’Europa, il ministro del Turismo sottolinea come l’Unione europea stia portando avanti negoziati decisivi, auspicando che anche gli Stati Uniti riconoscano l’importanza di un dialogo costruttivo. La domanda ora è: quali passi concreti si intraprenderanno per tutelare il settore agricolo europeo?

"Comprendo la preoccupazione degli agricoltori sul tema dei dazi, ma vedo un'Europa con idee chiare e che porta avanti una trattativa. Sono confidente che gli Stati Uniti comprendano l'importanza del mercato europeo e dell'Europa". Così Daniela Santanchè, ministro del Turismo, all'assemblea 'Coltiviamo l'agricoltura di domani – anche dove sembra impossibile', organizzata da Confagricoltura presso l'università.

