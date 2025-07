Droga dal Sud America passando per Salerno otto condanne

Un caso che ha scosso il mondo del crimine organizzato italiano, smascherando un sofisticato traffico internazionale di droga attraverso Salerno. Dopo un lungo processo, sono state emesse otto condanne tra cui figure chiave coinvolte nel trasporto di cocaina e marijuana dal Sud America, orchestrato da cosche calabresi, napoletane e reggine. La lotta alla criminalità si intensifica, ma quanto ancora dovremo attendere per vedere giustizia?

Condanne e assoluzioni, da alcuni capi d'accusa, al processo sui presunti responsabili del traffico di droga dal sud America che aveva trasformato il porto di Salerno in un hub internazionale dello stupefacente: cocaina e marijuana, destinati alle piazze di spaccio del Salernitano grazie alle cosche del Reggino, a un intermediario e alcuni complici di origine napoletana. Le condanne, giunte al termine di un processo frutto della cosiddetta operazione "drugstore", celebrato con il rito abbreviato, riguardano anche esponenti delle cosche di 'ndrangheta calabresi, come Nicola e Francesco Alvaro, dell'omonima famiglia di Sinopoli (Reggio Calabria), entrambi condannati a 10 anni e 8 mesi di reclusione.

