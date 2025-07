WWE | Lilian Garcia torna come annunciatrice per Evolution 2

Lilian Garcia, volto iconico e amatissimo nel mondo WWE, torna a farci emozionare come annunciatrice ufficiale per Evolution 2. Dopo una pausa strategica, la sua passione per il ring brilla ancora di più. Con un post su Instagram, Lilian ha confermato il suo entusiasmo e il suo ritorno sul ring, riportando alla memoria i momenti memorabili della prima edizione. L’attesa cresce: cosa ci riserverà questa volta? Restate con noi, perché lo spettacolo sta per cominciare!

Lilian Garcia è stata utilizzata con parsimonia dopo aver confermato, all'inizio dell'anno, che non sarebbe tornata a tempo pieno come annunciatrice. Con Evolution 2 in programma questa settimana, Garcia ha annunciato che sarà lei a presentare l'evento. Attraverso un post su Instagram, Lilian ha confermato con entusiasmo il suo ritorno come ring announcer per Evolution 2. Ha raccontato che fu proprio lei a ricoprire questo ruolo durante la prima storica edizione di Evolution, e poterlo fare anche per la seconda rappresenta per lei un grande onore. Per Garcia, si tratta di un modo speciale per celebrare l'evoluzione dell'industria del wrestling femminile insieme a donne straordinarie.

In questa notizia si parla di: garcia - lilian - annunciatrice - evolution

