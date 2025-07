Incidente in A14 a Bologna | tamponamento tra due auto traffico in tilt

Bologna, 8 luglio 2025 – Ennesimo incidente sull’A14 all’altezza del tratto bolognese dell’autostrada, in direzione nord. A causa di un tamponamento tra due auto in terza corsia, avvenuto nel tardo pomeriggio tra Castel San Pietro e San Lazzaro, si sono formate code (dal km 35) di 4 km in aumento. Autostrade per l’Italia consiglia l’entrata – per chi viaggia verso Bologna – a Bologna San Lazzaro. Uscita consigliata, invece, provenendo da Ancona, è Castel San Pietro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incidente in A14 a Bologna: tamponamento tra due auto, traffico in tilt

In questa notizia si parla di: bologna - tamponamento - auto - incidente

