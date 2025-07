Migranti la Consulta sul decreto Piantedosi | fermo navi legittimo Ma non a costo dei diritti umani

La recente pronuncia della Corte Costituzionale conferma la legittimità del decreto Piantedosi sul fermo delle navi civili impegnate nei soccorsi in mare, definendolo né irragionevole né sproporzionato. Tuttavia, questa decisione solleva importanti interrogativi sui diritti umani e sulla tutela delle vite vulnerabili. La sfida ora è trovare un equilibrio tra sicurezza e rispetto dei principi umanitari, perché la sostenibilità delle operazioni di soccorso dipende anche dal rispetto dei diritti fondamentali.

La Corte Costituzionale si è pronunciata sul ricorso presentato dal Tribunale di Brindisi in merito al fermo amministrativo delle navi civili che operano soccorsi in mare, quello previsto dal decreto del 21 ottobre 2020, n. 130, il cosiddetto decreto Piantedosi, che sul punto viene definito “ né irragionevole né sproporzionata. Il caso era sorto dal ricorso della ong Sos Méditerranée contro un provvedimento di fermo della nave Ocean Viking. La nave era stata sottoposta a sequestro perché avrebbe creato “situazioni di pericolo” non ottemperato, in violazione del decreto, alle “indicazioni fornite dalla autorità competente per il coordinamento delle operazioni di soccorso”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it