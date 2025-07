Scoperta in Perù una città di 3.500 anni fa | forse è l'erede della più antica civiltà delle Americhe

Una scoperta straordinaria scuote il Perù: a Barranca sono stati rinvenuti i resti di una civiltà di circa 3500 anni fa, forse l'erede della più antica cultura americana. Questi ritrovamenti gettano nuova luce sulla storia delle Americhe, suggerendo un possibile legame con la vicina Caral, la civiltà più antica conosciuta nel continente. Un'affascinante finestra sul passato che merita di essere esplorata. Continua a leggere.

In Perù, nella provincia di Barranca, sono stati svelati i resti di un'antichissima civiltà, probabilmente fondata tra il 1800 a.C. e il 1500 a.C: secondo i ricercatori che l'hanno portata alla luce i suoi costruttori potrebbero aver raccolto la tradizione della vicina Caral, la più antica delle civiltà delle Americhe oggi conosciuta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: civiltà - antica - perù - scoperta

Scoperta in Perù un’antica città di 3.500 anni che collegava costa, Ande e Amazzonia Gli archeologi in Perù hanno svelato i resti di una città di 3.500 anni fa, chiamata Peñico, che probabilmente fungeva da snodo commerciale tra le culture della costa pacific Vai su Facebook

