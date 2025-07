Tumore | cancro stomaco 42mila morti evitate in 12 anni ma restano criticità

Negli ultimi dodici anni, l’Italia ha compiuto passi da gigante nella lotta contro il tumore allo stomaco, salvando 42mila vite grazie a terapie più efficaci e mirate. La sopravvivenza a cinque anni è salita al 32%, superando la media europea, ma persistono ancora criticità che richiedono attenzione e innovazione. È fondamentale continuare a investire in diagnosi tempestive e trattamenti personalizzati per migliorare ulteriormente questi risultati.

In Italia, la sopravvivenza a 5 anni dei pazienti con tumore allo stomaco ha raggiunto il 32% rispetto al 25% della media europea: nell’arco di 12 anni – dal 2007 al 2019 – sono state salvate 42mila vite, grazie a opzioni di cura sempre più efficaci e che, essendo sempre più mirate, necessitano di test . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Tumore: cancro stomaco, 42mila morti evitate in 12 anni ma restano criticità

In questa notizia si parla di: anni - tumore - stomaco - 42mila

Chiara Pennuti è morta a 27 anni: in un podcast raccontava le parole giuste per parlare del tumore - Chiara Pennuti, a soli 27 anni, ci ha lasciati dopo aver lottato con un tumore raro. Nel suo podcast, con parole sincere e toccanti, illuminava il difficile tema della malattia.

Cancro stomaco, 42mila vite salvate in 12 anni ma resta gap territoriale https://siciliareport.it/salute/cancro-stomaco-42mila-vite-salvate-in-12-anni-ma-resta-gap-territoriale/… via @Sicilia_Report Vai su X

Cancro stomaco, 42mila vite salvate in 12 anni ma resta gap territoriale; Tumore: cancro stomaco, 42mila morti evitate in 12 anni ma restano criticità; Cancro stomaco, 42mila vite salvate in 12 anni ma resta gap territoriale.

Cancro stomaco, 42mila vite salvate in 12 anni ma resta gap territoriale - Nel nostro Paese, infatti, la sopravvivenza a 5 anni raggiunge il 32% rispetto al 25% dell'Europa ... Scrive msn.com

Tumore dello stomaco: in Italia 42.000 vite salvate in 12 anni - In Italia i pazienti con tumore dello stomaco vivono di più rispetto alla media europea. Come scrive cronacamilano.it