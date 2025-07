Mercato Juventus | Conceicao o Sancho? Svelata l’idea di Comolli sulle fasce I bianconeri hanno in mente questa strategia per le prossime ore

Il mercato della Juventus si infiamma con un solo obiettivo: rafforzare le fasce. Tra Conceicao e Sancho, la strategia di Comolli punta a consegnare ai bianconeri un'arma vincente nelle prossime ore. Con una gerarchia ben stabilita e un’alternativa di lusso pronta all’ultimo momento, la Juventus sta preparando una mossa che potrebbe rivoluzionare la sua rosa. La domanda ora è: chi sarà il prossimo protagonista di questa sfida sul mercato?

Secondo le ultime notizie riportate dall'esperto di mercato Luca Marchetti a Sky Sport 24, l'obiettivo numero uno per rinforzare la trequarti bianconera rimane Francisco Conceicao. Tuttavia, la pista che porta a Jadon Sancho non è affatto tramontata e resta un'opzione concreta. La strategia della Juventus: tutto su Conceição. La dirigenza della Vecchia Signora e il tecnico Igor Tudor hanno deciso: è Francisco Conceicao il prescelto per aggiungere fantasia e imprevedibilità alla manovra offensiva.