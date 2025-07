Franco Carboni nel mirino di un club di Serie B | incontro con l’Inter!

Il Dynamic mercato di Serie B si infiamma intorno a Franco Carboni: un club ambizioso si prepara a sfidare l’Inter per assicurarsi le sue qualità. Dopo il prestito al Venezia, il giovane talento argentino attira le attenzioni di diverse squadre pronte a sfruttare questa opportunità. Ma quali sono i dettagli di questa operazione e cosa significa per il futuro del giocatore? Ecco tutto quello che devi sapere.

Un club di Serie B piomba su Franco Carboni. In corso dialoghi con l’Inter: ecco tutti i dettagli e la formula dell’operazione per il giovane argentino. I PRECEDENTI – L’Inter continua a muoversi sul mercato, con l’obiettivo di piazzare gli esuberi attualmente presti nella rosa nerazzurra. Tra questi, attualmente, c’è anche Franco Carboni, rientrato dopo l’ultimo anno di prestito al Venezia. Il centrocampista argentino, fratello dell’altro noto nerazzurro Valentin, è di proprietà del club interista dal 2020. Dopo due anni nelle giovanili a Milano il calciatore ha intrapreso una serie di esperienze, tra i diversi prestiti al Cagliari, al Monza, alla Ternana, al River Plate e, come detto poc’anzi, al Venezia dove ha registrato 8 presenze. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Franco Carboni nel mirino di un club di Serie B: incontro con l’Inter!

