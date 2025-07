Psg Mondiale finito per due giocatori | tornano a casa

Il Mondiale per Club entra nella sua fase decisiva, ma il Paris Saint-Germain deve fare i conti con una notizia spiacevole: due dei suoi giocatori sono dovuti tornare a casa, lasciando il team in quattro. La strada verso la finale si fa ancora più difficile, ma lo spettacolo è assicurato: tra poco in campo Fluminense e Chelsea, e domani sera il grande match tra Psg e Real Madrid. La corsa continua!

Luis Enrique perde due pedine per la parte finale del Mondiale per Club: lasciano il gruppo Sono rimaste in quattro, a contendersi il Mondiale per Club negli Stati Uniti. Tra poco, in campo il Fluminense e il Chelsea, per decidere la prima finalista. Domani sera, invece, toccherà a Psg e Real Madrid, per una serata in cui si prevede grandissimo spettacolo. Nelle fila dei francesi campioni d'Europa, però, non ci saranno due pedine importanti. Si tratta, com'è noto, degli squalificati Pacho e Lucas Hernandez, espulsi nel concitato finale della gara contro il Bayern Monaco ai quarti di finale.

