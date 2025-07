Rischio sismico dal Comune nuovi fondi per la Leonardo Da Vinci

Un importante passo avanti per la sicurezza scolastica arriva dal Comune di Nuovi Fondi, che destina 53.000 euro all’aggiornamento della vulnerabilità sismica della scuola “Leonardo Da Vinci” 160. Con queste risorse regionali si rafforza l’impegno a tutelare studenti e insegnanti, migliorando le strutture e riducendo i rischi sismici. Scopriamo come questi interventi rappresentino un investimento concreto nella sicurezza delle nostre scuole e nel futuro dei nostri giovani.

Un finanziamento di 53.000 euro per intervenire sull'aggiornamento della vulnerabilità sismica della Scuola secondaria di primo grado "Leonardo Da Vinci". L'ente di Piazza del Popolo ha ottenuto nuovi fondi regionali dedicati all'edilizia scolastica, che vanno ad aggiungersi ai 265.000 euro complessivi già incassati negli ultimi mesi per l' I.C. Statale "Colombo-Solimena" di Valle, I.C Statale "Colombo-Solimena", il Plesso Gennarelli, Scuola Media "Enrico-Cocchia", l'Edificio scolastico "Regina-Margherita", e la Scuola secondaria di primo grado "San Tommaso D'Aquino".

