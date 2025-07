Ho paura di papà | il pianto dei figli nei file audio 36enne allontanato dalla famiglia

La paura di pap224, il pianto dei figli nei file audio, e le gravi accuse che hanno portato all’allontanamento di un uomo dalla famiglia: un caso che scuote Bergamo. Con una decisione decisa, il Tribunale civile ha imposto un ordine di protezione per tutelare i più vulnerabili. Un promemoria di quanto sia fondamentale intervenire tempestivamente in situazioni di crisi familiare, affinché la sicurezza e il benessere siano sempre priorità.

Tempo di lettura: 3 minuti Il Tribunale civile di Bergamo ha emesso un provvedimento di ordine di protezione nei confronti di un uomo di 36 anni originario della provincia di Avellino (avvocati Paola Maino e Sara Ferrari), attualmente residente a Bonate Sotto, in provincia di Bergamo. Il giudice, esaminando una serie di gravi episodi documentati da registrazioni audio, denunce e referti medici, ha stabilito il divieto per l’uomo di avvicinarsi alla moglie e ai figli minori per un periodo di sei mesi. La decisione è arrivata a seguito di un ricorso presentato a maggio dalla moglie, una donna di Benevento poco più che quarantenne (avvocato Davide D’Andrea), che ha denunciato comportamenti reiterati di violenza verbale, psicologica e, in alcune circostanze, anche fisica, sia nei suoi confronti che nei confronti dei figli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it