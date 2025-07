Creature attese tornano in magic | the gathering con novità sorprendenti

Il mondo di Magic: The Gathering si appresta a vivere un nuovo capitolo epico con l’arrivo del set Edge of Eternities. Le creature attese tornano in scena, portando con sé sorprese che promettono di rivoluzionare il gameplay e impreziosire il formato Standard. Tra ritorni attesi e nuove meccaniche innovative, le strategie si preparano a essere rivoluzionate. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni ufficiali e le possibilità che questo set offrirà ai maghi di tutto il mondo.

Il mondo di Magic: The Gathering si prepara a un'importante novità che riguarda il formato Standard, con l'uscita del prossimo set Edge of Eternities. Tra le novità più attese ci sono il ritorno di due potenti tipologie di creature, tra cui gli Slivers, e la possibile introduzione di nuove meccaniche che potrebbero rivoluzionare il meta. Questo articolo analizza in dettaglio le anticipazioni ufficiali e le implicazioni strategiche di questa prossima espansione. edge of eternity riporta gli slivers in standard. l'ultimo set standard con gli slivers risale al core set 2015. Il ritorno degli Slivers nel formato Standard è stato confermato durante una diretta settimanale su Twitch da parte dei membri del team di sviluppo.

