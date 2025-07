Traffico Roma del 08-07-2025 ore 19 | 30

Se ti trovi a Roma il 8 luglio 2025 alle 19:30, preparetti a qualche rallentamento: ancora problemi sulla Pontina a causa di un incendio, che riduce le corsie verso Latina. La situazione si estende inoltre al raccordo anulare, con traffico intenso e code in aumento. Restate sintonizzati con Luceverde Roma per aggiornamenti in tempo reale e suggerimenti utili per evitare disagi e arrivare a destinazione in sicurezza.

Luceverde Roma veri trovati dalla redazione ancora problemi su via Pontina a causa di un incendio si transita su carreggiata ridotta in direzione di Latina all'altezza di Castel Romano Per lo stesso motivo transito su una sola corsia nei pressi di Pomezia nord è sempre in direzione di Latina inevitabili ripercussioni per il traffico in fila a partire dal raccordo anulare ed è ancora intenso il traffico proprio raccordo anulare con la tratta in carreggiata interna tra Nomentana e Prenestina stessa situazione in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e via Appia code fra tipo in uscita dalla capitale sulla Roma Fiumicino dal viadotto della Magliana al Raccordo Anulare su via Cristoforo Colombo per urgenti lavori di ripristino della sede stradale Dopo un incidente permangono code da via di Mezzocammino a via di Acilia in direzione di Ostia incidente e anche a Sant'Alessandro su via Nomentana transito a senso unico alternato all'altezza di via Dante da Magliano Ci sono code nelle due direzioni ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale coda traffico in direzione di San Giovanni tra Corso di Francia e via Salaria

