Agricoltura | Giansanti Confagri ‘ulteriori dazi sarebbero insopportabili’

L'agricoltura italiana si trova di fronte a una sfida cruciale: l'aumento dei dazi potrebbe mettere a rischio interi settori e il nostro prezioso mercato statunitense. Massimiliano Giansanti di Confagri avverte che un'ulteriore impennata del 10% sarebbe insostenibile, minacciando la nostra posizione di leader europeo nelle esportazioni negli USA. Difendere questa competitività è essenziale per tutelare il futuro agricolo del Paese e mantenere il primato economico.

"I dazi preoccupano molto, un'ulteriore aggiunta del 10% per alcuni settori dell'economia agricola non sarebbero sopportabili. Gli Stati Uniti sono per noi un mercato irrinunciabile, il secondo dopo la Germania in termini di export. Siamo la prima potenza economica europea che esporta negli Stati Uniti e vogliamo mantenere questo primato". Sono le parole di Massimiliano .