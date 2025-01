Ilfattoquotidiano.it - Lorenzo Sonego vola agli Australian Open e pure su Spotify. Ha già pronta una nuova canzone: “Sanremo? Ci vado solo per cantare”

sta impressionando. Il tennista non ottienesuccessi sui campi da tennis dell’, in cui sarà impegnato mercoledì 22 gennaio nel durissimo quarto di finale con il giovane americano Ben Shelton. Il piemontese infattianche su. Già, la musica è una grande passione dell’italiano che nel 2021 pubblicò il brano musicale “Unsecondo”. Il brano, in questi giorni ha abbondantemente superato un milione e 500mila riproduzioni, come non era mai capitato a un tennista di alto livello.Il pezzo è stato realizzato in collaborazione con AlterEdo (nome d’arte di Edoardo Pepe), classe 1996, cantautore indie e rap, palermitano di nascita, ma torinese d’adozione. “Andrò aquando mi chiameranno per. Non è ancora arrivata la telefonata, ma l’aspetto”, ha detto scherzosamentein conferenza stampa dopo aver battuto Tien, che a sua volta aveva eliminato il numero 5 al mondo Medvedev.