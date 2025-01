Oasport.it - LIVE Djokovic-Alcaraz 4-6, 6-4, 2-1, Australian Open 2025 in DIRETTA: serve prima la leggenda nel 3° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Si sforza di arrivare ma non riesce nel recupero di dritto in corsa Nole.30-40 FULMINANTE la risposta di dritto di. Male con la battuta, deve aprire gli angoli o servire al corpo! Non può mettere lanel punto d’impatto preferito del serbo.30-30 Palla corta e passante di dritto.15-30 Attacco di dritto vincente dello spagnolo, che ha anche preso warning per ‘time-violation’.0-30 Sbaglia(di rovescio), che mostra tutti i suoi limiti.0-15 Smorzata che per lavolta non dà il punto advince lo scambio di pittino.2-1. Incredibile come il serbo riesca a tenere testa al giovane rivale senza poter contare sugli spostamenti.40-15vincente,sulle righe il serbo praticamente.