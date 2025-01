Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Borges/Cabral 4-3, Australian Open 2025 in DIRETTA: break di margine per gli azzurri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-3 A quindici.40-15 Prima vincente.30-15 Doppio fallo (2°), uno per giocatore.30-0 Non risponde Wave alla seconda, di rovescio.15-0 Servizio e chiusura di volo dei portoghesi.4-2 PRIMA O POI DOVEVA SUCCEDERE: si butta a terra ed alza la racchetta, sulla bordata da vicino alla rete di, che centra la racchetta dell’azzurro e fa una brutta figura.40-15 Prima vincente!30-15 Bellissimo scambio conche lo risolve con la stop volley stretta.30-0 Dritto a sventaglio corposo di Simone!15-0 AL CORPO la volèe disu!3-2 Forte suil passante di dritto di.40-30 Chiude comodamentea rete.30-30 Prima vincente al corpo.15-30 Potente e profonda la gittata dida fondo, bene gli!15-15 Doppio fallo(1°).