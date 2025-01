Quotidiano.net - Justin Bieber ha tolto il follow alla moglie Hailey? Cosa è successo

Roma, 21 gennaio 2025 – Chi si sarà impossessato dell’account Instagram dicon l’intento di ‘unare’ la? I seguaci attenti del cantante avevano notato che tra i suoier mancava una persona importante, la. La notizia è arrivata dal social X e stava iniziando a diventare virale anche su Instagram: evidentemente è giunta voce pure al diretto interessato che è intervenuto subito chiarendo la situazione con la pubblicazione di una storia Instagram che dice “ Qualcuno è andato sul mio account Instagram e ha ‘unato’ mia. Cavolo si sta trasformando in una grande confusione”. Immagine dalle storie del profilo Instagram diIl cantante e lasono attualmente in vacanza sugli sci ad Aspen, in Colorado. Il mistero che circondava il matrimonio della coppia fino a qualche minuto fa, e che ha incuriosito i fan, si è intensificato ancor di più quandoaveva smesso di seguire anche suo suocero, Stephen Baldwin.