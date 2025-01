Scuolalink.it - Iscrizioni scolastiche 2025/2026: tutto ciò che devi sapere

A partire dal 21 gennaio, si aprono leper la scuola dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado per l’anno scolastico. Le famiglie potranno presentare le domande fino alle ore 20:00 del 10 febbraiotramite la piattaforma Unica, accessibile all’indirizzo https://unica.istruzione.gov.it. Come effettuare leonline Leper le classi prime della scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado avvengono esclusivamente online. Una volta entrati nella piattaforma Unica, bisogna selezionare la sezione Orientamento e utilizzare il servizio. I genitori devono accedere con SPID, CIE, CNS o eIDAS. Chi non ha un profilo può crearlo direttamente dopo l’autenticazione. Gli utenti già registrati come Genitore possono selezionare il menu Servizi e cliccare su Gestioneper procedere con la domanda.