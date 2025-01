Serieanews.com - Inzaghi, addio Inter: un super top club per il tecnico

Leggi su Serieanews.com

Simonesaluta l’: pronto ad andare in untopeuropeo, ecco quale: untopper il– SerieanewsSimoneè in piena lotta con la suaper tutti gli obiettivi possibili. Lacoppa italiana è un grande rammarico, la beffa incassata per mano del Milan brucia ancora, ecco perché i nerazzurri non vogliono più subire beffe. Da qui la massima concentrazione dei nerazzurri che dopo il pareggio contro il Bologna non vogliono fermarsi più.La distanza dal Napoli capolista è di tre punti ma Lautaro Martinez e compagni hanno oltre 70? da giocare del recupero della gara contro la Fiorentinarotta per il malore accusato a Bove. E proprio l’argentino sembra ora essere tornato il locomotore che l’anno scorso ha spinto l’verso lo scudetto numero 20.