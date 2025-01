Secoloditalia.it - In nome del popolo “non sovrano” i giudici insorgono, ma gli italiani promuovono la riforma

Il sondaggio parla chiaro: il 63% delle persone contattate è favorevole alla separazione delle carriere nella magistratura, il 33% lo ritiene molto importante e il 33% abbastanza importante. Mentre per 13% è poco importante, e il 10% lo ritiene per niente importante. “Non saprei” raggiunge il 14%. L’indagine del TgLa7, di Enrico Mentana, commissionata alla Swg, ha tastato il polso aglie ha rivelato come lostracismo della magistratura, indella giustizia giusta, sia più un’opposizione corporativa che un moto di sollevazione popolare, come già dimostrato da altri sondaggi. Sullo scudo penale ai poliziotti, l’indagine ha rilevato che il 45% è favorevole (77 tra gli elettori del centrodestra, il 19 tra quelli del centrosinistra e il 38 del Movimento 5 Stelle)., scioperi e lacontestataL’Anm, però, non demordetorna a criticare la legge dell’esecutivo sulla separazione delle carriere dei magistrati e annuncia la giornata della protesta: i magistrati sfileranno in toga e con coccarda tricolore alle cerimonie per l’inaugurazione dell’Anno giudiziario, pronti a uscire dall’Aula quando prenderà la parola il ministro Carlo Nordio o un suo delegato e, soprattutto, a incrociare le braccia il prossimo 27 febbraio per una giornata di sciopero.