Ilgiorno.it - In Lombardia si rivede la neve, due perturbazioni sulla regione in pochi giorni: dove e quando

Milano, 21 gennaio 2025 – Nei prossimil'Europa Meridionale verrà attraversata da diversi impulsi perturbati di origine atlantica, per cui anchesono attese condizioni di spiccata variabilità con alternanza tra deboli precipitazioni e fasi di tempo asciutto. Ma cosa succederà e? Partiamo da domani. Tra mercoledì 22 gennaio e giovedì 23 gennaio transiterà una nuova debole perturbazione atlantica. La parentesi di maltempo durerà poco: venerdì è atteso un temporaneo miglioramento con più sole ma anche con il possibile ritorno delle nebbie in pianura. Non è però finita: nel weekend nuova perturbazione porterà precipitazioni diffuse. In entrambi i passaggi perturbati tornerà a nevicare su Alpi e Prealpi, ma solamente a quote generalmente superiori a 1200-1400 metri (quindi non a quote basse).