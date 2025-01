Ilrestodelcarlino.it - I "dannati" di via Rodi. Lavori senza fine e caos. Adesso si punta a gennaio

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Non c’è pace per i residenti di via: ladeitarda ad arrivare e il transito lungo la trafficata via di collegamento tra il centro e la periferia resta sospeso. Eppure sembra esserci un lampo di luce in fondo al tunnel: forse già entrogli ultimi 50 metri di tratto stradale dovrebbero essere finiti e poi si passerà alla posa del tappetino stradale, per cui serviranno forse altri dieci giorni. A quel punto però l’intervento potrà dirsi definitivamente terminato. Rimarrà il ripristino della segnaletica orizzontale, in particolare gli stalli di parcheggio. Ritardi tecnici alla base di questa storia infinita che da mesi, ormai praticamente un anno, sta rendendo la vita difficile a chi vive nella zona del Pincio e anche agli automobilisti. Iper la nuova asfaltatura dovevano essere consegnati al massimo entro la prima settimana di dicembre: siamo verso ladie ancora la sede stradale non è stata liberata e continua a essere transitabile soltanto a senso unico a scendere dal Pincio verso via Isonzo.