Grande Fratello, Luca Calvani sbotta dopo il ripescaggio di Jessica: "Chi si è ritirato non deve rientrare, altrimenti…"

Non solo gli Shailenzo. Anchesi è schierato contro il rientro degli ex concorrenti già eliminati dal. In particolare, all’attore toscano non è andato giù ildiMorlacchi in quanto era stata la stessa cantante a decidere di lasciare volontariamente la Casa del reality show.Lo sbotto dila puntata di eri sera:Una persona che si ritira ragazzi! Sennò ci si poteva ritirare anche noi e ci andavamo a fare la settimana bianca, sarà pieno di neve adesso, e poi si tornava. Scusa eh! Una che si ritira dal gioco e dice ‘me ne vado’! A L’Isola dei Famosi se ti ritiri non torni neanche in studio a dire bravo agli altri in gioco! Lei si è sottratta, una che si ritira, si ritira! Non è la stessa cosa!Lei come non si è sottoposta al televoto per uscire, non si sarebbe dovuta neanche sottoporre al televoto per entrare! Chi si ènon può, altrimenti ci saremmo ritirati tutti, stavamo a casa a leggerci il giornale, e poi tornavamo belli freschi.