Noinotizie.it - “Gormiti-The new era game” Ambasciatori della sostenibilità

Leggi su Noinotizie.it

Di seguito il comunicato:Al via il 20 gennaio “– The New Era”, l’innovativo progetto ideato per le scuole italiane che vede protagonisti i personaggi di “– The New Era“, la nuova serie live-actionRainbow in collaborazione con Giochi Preziosi in onda su Rai Gulp e Rai Play. Un’iniziativa ludico-formativa pensata da Grotte di Frasassi insieme a Rainbow, rivolta alle scuole primarie e secondarie di primo grado, per sensibilizzare gli studenti alle tematiche ambientali, trasformando in un gioco l’apprendimento dei valorisalvaguardianatura. Idiventano così, incoraggiando buone pratiche comportamentali e azioni che, piccole o grandi che siano, possono essere decisive per proteggere, preservare e difendere il nostro pianeta.