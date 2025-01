Sport.quotidiano.net - D femminile. Un en plein di vittorie. Rainbow tiene la vetta

Tresu tre in terra genovese per le squadre spezzine impegnate nel campionato di Serie C. Non perde un colpo laLa Spezia che continua a tenersi sempre più stretta ladella classifica, nonostante le assenze di Allegretto e di Annarelli. Nella netta vittoria sul parquet del Paladonbosco Genova (0-3 parziali 20-25; 13-25; 10-25) da sottolineare l’arrivo dell’esperta Leila Bottaini nel ruolo di banda.: Bado, Bencaster, Benettini, Bottaini, Capaccioli, Deste, Fiori, Giani, Grandeaux, Perchiazzi, Rossi, Vollonnino, liberi Pilli e Perini. All. Saccomani Stesso risultato per il Santo Stefano che passa senza troppi problemi sul campo della Normac (0-3, 16-25, 22-25, 20-25). Una vittoria importante che permette al team di Ferraro di restare al secondo posto in classifica.