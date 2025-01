Ilfattoquotidiano.it - Australian Open 2025, Sinner e Sonego a caccia della semifinale: quando giocano e dove vedere le partite in tv e streaming

Mercoledì 22 gennaio spetta a Jannik Sinner che affronterà Alex de Minaur alla Rod Laver Arena, e a Lorenzo Sonego contro Ben Shelton sullo stesso campo, portare avanti l'Italia del tennis maschile a Melbourne. Lo scorso turno, Sinner ha battuto nettamente in 3 set l'americano Alex Michelsen. Il classe 2002 ha eliminato invece il francese Monfils (ritiratosi al quarto set), dimostrando di essere un avversario ostico per chiunque nonostante la giovane età. Tutta Italia sogna qualcosa che sarebbe straordinario: un derby a complete tinte azzurre in semifinale. Ad aprire la giornata per il tennis italiano sarà Lorenzo Sonego che sfiderà Ben Shelton. L'americano è un avversario temibile: il ragazzo di Atlanta ha già fatto fuori Lorenzo Musetti al terzo turno, poi ha messo a dura prova il francese Monfils che è stato costretto a ritirarsi negli ottavi di finale del torneo.