Tarantinitime.it - Armi e droga, arrestate tre persone

Tarantini Time QuotidianoLa Polizia di Stato ha arrestato tre uomini in quanto ritenuti presunti responsabili del reato, in concorso tra loro, di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, uno dei tre anche per detenzione abusiva die munizioni nonché per ricettazione.I Falchi della Squadra Mobile, a seguito di una minuziosa attività info-investigativa finalizzata al contrasto dell’attività di spaccio nel capoluogo jonico, sospettando che all’interno di un circolo ricreativo in zona Tamburi fosse stata avviata una proficua attività di spaccio di sostanze stupefacenti, hanno iniziato a monitorare i movimenti in zona.I sospetti sono nati quando hanno notato che al predetto circolo si recavano, soprattutto durante le ore serali, numerosi giovani che dopo aver bussato alla porta d’ingresso, ottenevano il lascia passare per entrare nei locali, all’interno dei quali permanevano per pochi minuti, per poi uscire precipitosamente facendo perdere le proprie tracce.