Allevi è rinato e annuncia 4 “concerti evento” per l’Estate 2025

Roma, 21 gen. (askanews) – Dopo la lunga lontananza dal palcoscenico a causa di una grave malattia Giovanni– compositore, direttore d’orchestra, scrittore e filosofo del pianoforte – è tornato sui palcoscenici dei più importanti teatri con un tour internazionale di pianoforte solo, interamente andato sold out in prevendita fino alla primavera del. E ora, per festeggiare la sua rinascita, hato 4 specialiaccompagnato dall’Orchestra Sinfonica Italiana per: “Giovanni– Special Events – Summer MMXXV”. Al via il 20 giugno alle Terme di Caracalla di Roma, concerto organizzato da Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci. Il tour è prodotto da Bizart. Sarà un’occasione irripetibile per immergersi nelle emozioni più profonde e universali, guidati dalla musica del Maestro, che per l’occasione presenterà in prima mondiale il “Concerto MM22 per Violoncello e Orchestra”, opera scritta durante la degenza ospedaliera che trae spunto da una melodia scaturita dalla trasformazione in note della parola Mieloma, secondo un metodo matematico già usato da Bach, per poi dipanarsi in un viaggio interiore struggente.