Ilgiorno.it - Aggressione nella notte a Solaro: la passeggiata con il cane finisce a pugni e coltellate. Due sconosciuti in azione sulla pista ciclopedonale nel Parco delle Groane

(Monza e Brianza), 21 gennaio 2025 – Un’a un uomo che portava al passo la sua cagnolina neldiventa oggetto di un’interrogin Consiglio comunale a. L’episdio inquietante è avvenuto qualche giorno fa in frVillaggio Brollo, sul tratto didelche dalla via Fornace scende verso in via Giusti. Si tratta di un sentiero ben illuminato e molto comodo e frequentato per raggiungere scuola, chiesa e oratorio. Verso le 18 un uomo residente in zona era a passeggio con la propria cagnolina al guinzaglio quando improvvisamente, dal buio, sono spuntati due soggetti, che lo hanno affrontato da dietro. L’aggredito ha provato a difendersi e e divincolarsi e ha colpito con un pugno uno dei due: persino la cagnolina di piccola taglia che era con lui ha cercato di allontanare i due malviventi ringhiando e provando ad attaccarli.