Ilrestodelcarlino.it - Sorzi limita il passivo, Puletto è impalpabile Cortesi uno dei pochi a provarci fino alla fine

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

6,5. Subisce 3 gol senza grandi colpe e ne evita almeno altrettanti in un duello personale con Franzoni e Casarotto, che lo chiama a due voli plastici prima di freddarlo nel recupero. ROSSINI 5,5. In difficoltà nel frenare la spinta di Di Mario che da quella parte crea sempre superiorità. (37’st Verza 5. Regala sui piedi a Casarotto la pdel 3-0 con un rinvio corto). ZAGNONI 5. Il suo rilancio sbto sulle gambe di Guiu dà campo allo spagnolo che davanti anon perdona per il 2-0. Diffidato, Serpini lo toglie nel finale. (37’st Calanca sv). PANELLI 5,5. Fatica a tenere Castelli, che lo porta spesso fuori dlinea. Nel finale da una sua incursione fermata da Siaulys nasce la miglior occasione. CECOTTI 5,5. Bariti da quella parte va che è un piacere, ottima chiusura poco prima dell’1-0, nella ripresa con Casarotto va in apnea.