Serata benefica per Ado: "Miglioreremo i servizi"

Si è svolta con successo e partecipazione - più di cento persone presenti - la cena sociale organizzata dall’Associazione Ferrara Cambia, che ha visto la raccolta della somma di 1344 euro, interamente devoluta alla Fondazione Ado (Assistenza Domiciliare Oncologica). L’evento, che ha riunito soci, amici e sostenitori di Ferrara Cambia nella sala polivalente della Fondazione, si è svolto in un clima di festa e solidarietà, con un forte spirito di condivisione e impegno verso chi ha bisogno. Il presidente di Ferrara Cambia Andrea Maggi, durante la, ha ringraziato calorosamente tutti i partecipanti per la generosità dimostrata e per il loro continuo supporto alle iniziative promosse dall’Associazione. "Siamo davvero felici di aver raccolto questa somma, che contribuirà a migliorare iofferti da Ado".