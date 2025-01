Davidemaggio.it - Sanremo 2025, le pagelle dei brani in gara

Leggi su Davidemaggio.it

Francesco Gabbani: Viva la vita 5+Una ballata con sfumature blues, che si strascica, segna il ritorno di Francesco Gabbani a. Non basta però staccarsi dal passato per essere originale.Verso cult: Come una poesia dentro l’eternità per una botta e viaClara: Febbre 6-Musicalmente sembra il sequel dello scorso anno anche se stavolta si spinge l’acceleratore sulla parte dance. Richiede comunque un grande sforzo interpretativo da parte di Clara. La domanda però è una: perseverare è diabolico?Verso cult: Tutti fanno bling bling io nemmeno mi piaccioWillie Peyote: Grazie ma no grazie 6+Ironico, sfrontato e attuale, il brano di Willie Peyote rischia però nel ‘no grazie’ ripetuto più volte a mo’ di tormentone. Una sorta di croce e delizia per il successo.Verso cult: E c’hai provato anche più volte dei Jalisse ma l’insistenza non è mai così di classeNoemi: Se ti innamori muori 7–Un brano struggente per il ritorno all’Ariston di Noemi che mette in evidenza le sue capacità vocali.