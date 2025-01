Ilrestodelcarlino.it - Recanati arriva fino quota 100 e non lascia scampo a Ozzano

10070: Marcone, Gurini 9, Clementoni 15, Andreani 14, Semprini Cesari 9, Zomero 8, Sabbatini 9, Atodiresei, Urbutis 18, Ndzie 1, Crucianelli 2, Magrini 15. All. Di Chiara.: Myers 3, Torreggiani 10, Zani 4, Ranitovic 11, Domenichelli 2, Ranuzzi 9, Tibs 14, Cortese ne, Balducci 6, Piazza ne, Baggi 11. All. Lolli. Arbitri: Giardini e Caporalini. Progressivi: 25-11, 51-26, 84-46, 100-70.in formato gigante non. La squadra di casa è attenta, concentrata, determinata e si fa apprezzare per l’ottimo approccio. La squadra leopardiana centra con questa vittoria l’accesso matematico alla fase Play In Gold. La prova di Semprini, abile anche a limitare i loro lunghi, fa passare in secondo piano l’assenza di Pozzetti, mentre gli ospiti lamentano i forfait di Cortese e Piazza.