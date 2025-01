NapoliInter e non solo | il CALAMAI…o di Sacchi

Terzotemponapoli.com - Napoli,Inter e non solo: il CALAMAI…o di Sacchi

La lotta per il titolo: sarà Inter-Napoli? Di seguito l’editoriale di Luca Calamai, ex vicedirettore della Gazzetta dello Sport, tratto dal sito www.tuttomercatoweb.com. “Siamo a metà gennaio e il campionato ha ormaidue padroni. Napoli e Inter si giocheranno lo scudetto. Conte ha fatto il Conte. Ha preso una squadra confusa che nella stagione scorsa era finita fuori dalle Coppe e l’ha trasformata in una macchina da risultati. Antonio è un fattore nel calcio italiano. Impossibile nasconderlo. Ha perso Kvara, uno dei suoi gioielli e lui corre ancora più veloce. La vittoria di Bergamo ripropone un Lukaku di nuovo straordinario”.Il centrocampo dei partenopei “Ma la forza del Napoli è in mezzo al campo. McTominay è la grande novità della Serie A. Chi l’ha scelto e comprato merita un dieci in pagella.