Ilrestodelcarlino.it - Mastaj gol, derby al Brescello. Il Rolo sempre più vicino al baratro

/PICCARDO 1: Grigoli, Errichiello (30’st Besea), Zironi, Maletti, Lo Bello, Bassoli, Borghi, Quitadamo, Bahi (37’st Marchesi), Scarpato, Zito (30’st Catellani). A disp.: Cavazza, Lorenzini, Marani, Mesoraca, Acquafresca, Ndiaye. All.: Mazzocchi (Ferraboschi squalificato)/PICCARDO: Giaroli, Zaccariello (37’st Barbetta), Marmiroli, Cocconi, Fomov, Buffagni (34’st Contini), Notari, Oddi (47’st Gianferrari), Fiocchi (26’st), Truffelli, Binini (38’st Monica). A disp.: Aimi, Gianferrari, Maglione, Carra, Rossi. All.: Fontana Arbitro: Ermini di Genova Rete:al 33’st. Note: ammoniti Buffagni, Errichiello,, Oddi e mister Mazzocchi. Vittoria per il/Piccardo : è la 2ª di fila, e i ragazzi di Fontana grazie al gol del subentratosalgono al 3° posto a quota 40 punti.