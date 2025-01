Lanazione.it - Marradi, parte la raccolta rifiuti porta a porta in alcune zone

Firenze, 20 gennaio 2025 - A partire dal 3 febbraiovie disubiranno un adeguamento del servizio dideiindifferenziati per servirein cui i mezzi dinon riescono ad operare, anche per il rispetto di quanto previsto dal codice della strada. Nelle aree coinvolte si procederà alla, tramite un bidoncino personale che sarà abbinato all’utenza e consegnato a domicilio dal personale incaricato di Hera. Le utenze che non verranno trovate a casa potranno ritirare il bidoncino all’Ecosportello Hera in via Campana 16, il lunedì, martedì, giovedì e venerdì, dalle 8 alle 13. Lecoinvolte e le modalità di conferimento Le modifiche al servizio di conferimento deiriguarderanno le seguenti vie edel comune di: località La Colombaia; via del Poggio; via della Sassonia; via Cattani (dal civico 1 al civico 3); via Monsignor Luigi Montuschi; vicolo della Torre.