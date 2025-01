Ilfattoquotidiano.it - Liberati nella notte 90 detenuti palestinesi nelle carceri d’Israele. Oms: “Ripristinare il sistema sanitario a Gaza sarà difficile”

Sono stati caricati su dei pullman in piena, portati via dalla prigione di Ofer, in Cisgiordania, fino a Ramallah o Gerusalemme Est. Dopo gli annunci di domenica, seguiti alla liberazione delle prime tre donne tra le 33 persone ancora ostaggio di Hamas, 90israeliane sono potuti ritornare alle loro case. La liberazione è avvenuta intorno alle 1 di: come riporta Afp che aveva i propri giornalisti appostati vicino al penitenziario, centinaia di persone si sono radunate nei pressi della prigione per attendere la loro scarcerazione.La conferma è arrivata poco dopo da parte del servizio carcerario israeliano che, come ha scritto il Times of Israel, ha annunciato la liberazione di persone siacapitale della Cisgiordania siaparte orientale di Gerusalemme.