Li hanno visti arrivare | il guaio di un Pd miope

Se i centristi di Milano e Orvieto avessero una strategia di posizionamento o addirittura di sostituzione della Schlein li avrebberoda tempo. Risulta improbabile ed impossibile per l’attuale segreteria del PD dare spazio ai temi che escono fuori dai raduni organizzati da Del Rio e Morando. Se abbandonano la trincea radicale ed identitaria che gli ha fatto recuperare alcuni consensi, verrebbero recuperati dal finto alleato Conte, che si riprenderebbe gli elettori delusi e che erano andati via, aumentando il suo progressismo liquido. E non è affatto detto che un cambio di sfumature di grigio porti consensi nell’area ormai impigrita, confusa e diffidente degli astensionisti. Le proposte per avere un appeal devono avere una forza comunque di innovazione, che una declinazione di temi e tesi correntizie non