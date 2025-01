Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve, si allungano i tempi: il PSG ha chiesto qualche giorno per risolvere l’intrigo. Cosa succede

di RedazionentusNews24, si: il PSG hapere tutti gli aggiornamenti sul casoL'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto su Randal, attaccante che la scorsa settimana ha svolto le visite mediche con lae firmato il suo contratto ma che non è ancora stato ufficializzato per una svista del PSG.Stando a quanto si apprende il club parigino avrebbeai bianconeridi tempo per poterla situazione: l'idea sarebbe quella di far rientrare un giocatore dal prestito oppure trasformarne uno in cessione a titolo definitivo. L'affare, comunque, non è a rischio.