Imprese, stabile la domanda di credito bancario

ROMA (ITALPRESS) – Nel primo semestre del 2024 ladida parte delleè rimasta pressoché stazionaria: a fronte di una lieve crescita nel Nord e nel Mezzogiorno, si è ridotta nel Centro. È quanto emerge dall’indagine Regional Bank Lending Survey, condotta dalle Filiali regionali della Banca d’Italia su un campione di 240 banche e relativa al primo semestre del 2024. Nello stesso periodo le politiche di offerta diallesono rimaste improntate alla cautela in tutte le aree del Paese, in particolare nel Mezzogiorno; ha inciso la maggiore percezione del rischio da parte degli intermediari su particolari settori,o aree. Nel primo semestre del 2024 è tornata ad aumentare ladi prestiti per l’acquisto di abitazioni e quella per finalità di consumo.