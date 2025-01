Lanotiziagiornale.it - Gaza, Hamas libera tre soldatesse in cambio di 90 detenuti palestinesi rilasciati da Israele. Ma è giallo sulle scarcerazioni, il gruppo terroristico accusa Netanyahu di aver violato i patti

Dopo il raggiungimento dell’accordo per il cessate il fuoco nella Striscia di, iniziato ufficialmente domenica mattina, è stato completato il primo sdi prigionieri tra.Inizialmente, sono state rilasciate tre ostaggi israeliane ancora in mano alpalestinese: leRomi Gonen, Emily Damari e Doron Steinbrecher. Successivamente, come previsto dagli accordi, Tel Aviv hato 90. Lo sdi prigionieri è stato accompagnato da momenti di tensione:ha criticato l’amministrazione del primo ministro israeliano, Benjamin, perché uno deiprevisti dall’accordo non è stato rilasciato.“Stiamo lavorando con i mediatori e la Croce Rossa per fare pressione suaffinché rispetti la lista concordata di prigionieri,” si legge nel comunicato diffuso dalpalestinese.