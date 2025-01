Rompipallone.it - Esonero ufficiale, arriva l’erede di Conceicao: l’annuncio

Leggi su Rompipallone.it

Viae dentro il suo erede, dopo le enormi difficoltà avute dal club da un po’ di tempo a questa parte.L’è stato annunciato e proprio nel corso di questa serata è venuta fuori la scelta in panchina che porta al vero erede di Sergio, attuale allenatore del Milan.Dopo diversi nomi e diverse voci che hanno riguardato chi viene individuato come erede a tutti gli effetti di Sergio, ecco che èta la notizia, doposull’dell’allenatore portoghese che, fino a questo momento, aveva convinto poco o nulla. Il comunicatosulla fine del rapporto col tecnico portoghese, nonostante i legami contrattuali in essere, è stato annunciato nel corso di questa giornata di metà gennaio. Ed è spianata adesso la strada che porta ad un altro allenatore in panchina, prima nella scelta del “traghettatore” e poi su chi dovrà raccogliere la vera eredità di Sergioin panchina.