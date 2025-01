Liberoquotidiano.it - "Ecco il super-ospite della seconda serata": Carlo Conti, un colpo pazzesco a Sanremo

Damiano David torna sul palco dell'Ariston per ladel Festival di(in programma dall'11 al 15 febbraio). Lo ha annunciato il conduttore e direttore artisticonel corsoconferenza al termine dell'incontro per la stampa dedicato all'ascolto in anteprima dei 30 brani in gara alla kermesse. "Per la prima- ha proseguito- cercherò di portare degli amici perché come disse Ezio Bosso, proprio al Festival di'la musica come nella vita si fa insieme' e questa cosa mi è rimasta per questo ho deciso di condividere questo Festival. Lasera avrò accanto Bianca Balti grande esempio e grande donna, il colore di Cristiano Malgioglio e l'ironia di Frassica". Per la terzaha scelto tutte donne "voglio esser circondato da donne, con 3 caratteri e 3 mondi diversi: Miriam Leone, Elettra Lamborghini: Katia Follesa".