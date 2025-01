Davidemaggio.it - Damiano David alla seconda serata di Sanremo 2025

Come vi avevamo anticipato,sarà ospite al Festival di: prenderà partedi mercoledì 12 febbraio.Intrapresa ormai la carriera da solista, il cantante dei Maneskin salirà dunque da solo sul palco del Teatro Ariston, dove trionfò nel 2021 con il gruppo e il brano Zitti e buoni, che andrà poi a dominare la scena europea di quell’anno con il trionfo all’Eurovision Song Contest.Sembra, di fatto, una vita fa poiché oggi‘canta in solitaria’, anche se il Festival di febbraio non sarà la sua prima volta italiana in TV: l’ospitata arriva dopo quella di Che Tempo Che Fa dello scorso novembre.L’artista si aggiunge a Jovanotti, primo ospite annunciato didie Maggio.