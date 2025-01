Ilprimatonazionale.it - Compagni di strada (e di Europarlamento): tutte le scappatoie degli antifa’

Roma, 20 gen – Se c’è un tratto distintivo dell’antifascismo contemporaneo, e non solo, forse è quello di cercare di non assumersi la responsabilità delle proprie azioni. Oppure, quando ciò non è possibile, di trovareo mitigazioni alle conseguenze. Ora anche la Germania si prepara a difendere i “” di merenda della Salis.Idella Salis si costituisconoDopo l’eurodeputata col martello Ilaria Salis, che fino al 2029 è protetta dall’immunità garantitale dal suo seggio a Strasburgo, ora arrivano i sette “”, accusati come la Salis delle aggressioni di Budapest a danno di militanti nazionalisti, che in queste ore si sono consegnati alle autorità tedesche. E perché mai? Il motivo è presto detto; non essendoci in vista per i prossimi quattro anni elezioni europee che possano garantire ai martellatori incalliti l’impunità e un seggio all’, i “valorosi” neo-partigiani hanno pensato bene di mettersi nelle mani di mamma questura tedesca.