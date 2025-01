Notizie.com - Codice della Strada, il paradosso delle targhe rovinate: chi possiede quella estera rischia molto di più

Leggi su Notizie.com

: le sanzioni previste per la guida con una targasono maggiori rispetto alla guida non leggibile., il: chidi più – notizie.comIntendiamoci subito: guidare conestere per fare il furbetto, o farlo con, sono due azioni sbagliate a prescindere. Ma con quale criterio si stabilisce che unadue è più grave dell’altra?Ilprevede che chi vive in Italia eun’auto straniera è tenuto a rispettareregole ben precise. Regole che sono state introdotte proprio contro i furbetti che per eludere le tasse, multe e assicurazione, possedevano veicoli immatricolati all’estero.Secondo le leggi, non è possibile guidare con un’auto che riporta targae si è residenti in Italia da più di 60 giorni, a meno che non sia iscritto al Pra o stia per iscriversi.