Pronosticipremium.com - Bologna-Borussia Dortmund, il pronostico di Champions League: Multigol e Orsolini

Leggi su Pronosticipremium.com

Finalmente la, pronta a riprendersi la scena anche in questo 2025. Prima di passare alla fase ad eliminazione diretta, c’è il maxi girone da completare, con le ultime due gare in programma per ogni squadra. Nella giornata di martedì 21 gennaio, ben tre italiane in gara: l’Atalanta in casa con lo Sturm Graz, la Juventus sul campo del Club Brugge e, alle 21:00 in un Dall’Ara gremito, ilcontro il. Un ulteriore banco di prova per i felsinei, utile per fare esperienza nella massima competizione europea contro avversari di alto livello, a prescindere da classifica e qualificazione.In effetti quest’ultimo aspetto non sorride alla squadra di Italiano: solo 2 punti conquistati nelle prime 6 sfide, con un 33° posto ed una matematica eliminazione vicinissima.