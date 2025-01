Liberoquotidiano.it - "Beviti un grappa, stai rincog***": Vincenzo De Luca insulta e umilia Bersani, Pd allo sbando

Nel Pd continuano a volare gli stracci. Uno degli epicentri delle tensioni che scuotono il partito è in Campania, dove tutto verte attornostop al terzo mandato diDe, il governatore della regione noto per non usare giri di parole, mai, e in questi ultimi tempi ancor più fumantino del solito. E questa volta nel mirino di mister lanciafiamme ci finisce Pierluigi, ex segretario dem, il presunto smacchiatore di giaguari. La bordata di Dearriva a margine di un appuntamento a Pagani, dove un giornalista gli ha chiesto contro delle recenti dichiarazioni di, che nella polemica sul terzo mandato si è nettamente schierato contro il governatore. Bene, la replica di Deè stata sferzante, feroce: "? Io gli consiglio di farsi un grappino la sera, di andare a dormire, perché si sta".